Germencik Belediyesi İlkokullar Arası Bahar Futbol Turnuvası Başladı

Spor

Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ilkokullar arası bahar futbol turnuvası başladı. Turnuvanın başlangıç vuruşunu gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Onların enerjisini, neşesini, heyecanını paylaşmak paha biçilmez ve tarifsiz bir duygu" dedi.

Spora ve sporcuya desteklerine devam eden Germencik Belediyesi, ilkokullar arası bahar futbol turnuvası düzenledi. Turnuva, Germencik Belediyesi 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerindeki halı sahada ilk düdüğün çalınmasıyla başladı. Turnuvaya 7-11 yaş arasında 12 takımdan oluşan yaklaşık 150 öğrenci katılıyor.

"Takımlarımıza başarılar diliyorum"

Çocukların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de devam ettiklerini aktaran Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "İlkokullar arasında düzenlenen Bahar Futbol Turnuvamızda genç sporcularımızla buluştuk, başlama vuruşunu yaptık. Onların enerjisini, neşesini, heyecanını paylaşmak paha biçilmez ve tarifsiz bir duygu. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kazanan her zaman dostluk ve sevgi olsun." ifadelerini kullandı. - AYDIN