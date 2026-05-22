Germencik Belediyespor U11 Takımı namağlup şampiyon oldu

22.05.2026 07:36  Güncelleme: 07:37
Aydın'ın Germencik ilçesinde Germencik Belediyespor U11 Takımı, sezonu namağlup tamamlayarak bitime bir maç kala şampiyon oldu. Umurluspor'u 8-1 yenen takım, büyük takdir topladı.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Germencik Belediyespor U11 Takımı, Umurluspor U11 Takımı'nı 8-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Sezon boyunca yenilgi yüzü görmeyen minik futbolcular, ortaya koydukları mücadeleyle büyük takdir topladı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, elde edilen şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada teknik ekibi, sporcuları ve aileleri tebrik etti. Başkan Zencirci, "Germencik Belediyesporumuzun U11 Takımı sezonu namağlup tamamlayarak bir maç önceden şampiyon oldu. Takımımız Umurluspor U11 takımını 8-1'lik skorla geçerek kupaya uzandı. Teknik ekibimize, çocuklarımıza ve onları spora teşvik eden güzel ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğin değerli evlatlarını birlikte yetiştirmek bizler için çok büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

İlçede sevinçle karşılanan şampiyonluk sonrası sporcular ve teknik heyet büyük mutluluk yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

