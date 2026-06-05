Germencik'te Yüzme Havuzu Hizmete Girdi - Son Dakika
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Germencik'te Yüzme Havuzu Hizmete Girdi

Germencik\'te Yüzme Havuzu Hizmete Girdi
05.06.2026 11:00
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Aydın'ın Germencik ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu açıldı, çocuklar yüzme eğitimine başladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan yarı olimpik yüzme havuzunda ilk kulaçlar atıldı.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Germencik ilçesindeki yüzme havuzu yatırımı da hizmet vermeye başladı. Germencik'te 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan ve o dönem içerisinde proje bedeli 17 milyon 316 bin 476 TL, ihale bedeli ise 14 milyon 420 bin 98 TL olarak açıklanan yarı olimpik yüzme havuzunda ilk kulaçlar atıldı.

Hizmete giren tesis, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında düzenlenen ilk yüzme eğitimiyle birlikte faaliyete geçti. Açılışıyla birlikte yüzlerce çocuğa yüzme sporuyla tanışma fırsatı sunan tesiste Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan eğitimler, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çocukların temel yüzme becerilerini kazanmaları ve suya güvenle adapte olmaları amacıyla yürütülen programlara yoğun katılım sağlandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Germencik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk kulaçlar atıldı. Geleceğin sporcuları, modern tesislerde yüzme eğitimi alarak hem sporla buluşuyor hem de sağlıklı bir geleceğe hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, Aydın, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Germencik'te Yüzme Havuzu Hizmete Girdi - Son Dakika

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