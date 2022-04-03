Germencik'teki satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Germencik'teki satranç turnuvası sona erdi

03.04.2022 19:32
Germencik'teki satranç turnuvası sona erdi

Germencik Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu.

Germencik Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu.

19 Mayıs Gençlik Parkı Sosyal Tesisleri'nde 2 gün süren turnuvada Aydın'ın yanı sıra İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa'dan 180 sporcu katıldı. Organizasyonda 8 yaş kategorisinde Mete Alp Çavdarlı birinci olurken, 10 yaşta Mehmet Efe Akın, 16 yaşta ise Ege Çoban birinciliği elde etti.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, yaptığı açıklamada, satrancın önemli bir zeka oyunu olduğunu belirterek, katılanları tebrik etti.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş de satranç turnuvasına Kovid-19 nedeniyle ara verdiklerini, bu seneki katılımdan çok memnun olduklarını söyledi.

Satrancın bir zeka oyunu olduğunu hatırlatan Öndeş, "Satrançla ilginenlerin bu zeka oyunlarıyla hem zihinleri gelişiyor hem sosyalleşiyorlar. Aileler tanışıyor. Çocuklar tanışıyor. Böylece güzel bir etkinlik haline geliyor. Bundan sonrada talep olursa devam edeceğiz." dedi.

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Germencik, Manisa, Mayıs, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Germencik'teki satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika


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