GESF Genel Kurulu Ertelendi

Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) 17 Kasım Pazar günü yapılması planlanan 6. olağan genel kurulu ertelendi.

GESF'den yapılan açıklamada, "Tahkim Kurulunun 15 Kasım 2024 tarihli ve 2024/210 esas sayılı kararıyla GESF'nin 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 6. olağan genel kurul ve mali genel kurulu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel kurul süreci Tahkim Kurulu tarafından görevlendirilen 3 kişilik komisyon tarafından yönetilecek olup, yeni seçim sürecine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.