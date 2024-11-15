GESF Genel Kurulu Ertelendi - Son Dakika
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Spor

GESF Genel Kurulu Ertelendi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu genel kurulu ileri bir tarihe ertelendi.

15.11.2024 20:17
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) 17 Kasım Pazar günü yapılması planlanan 6. olağan genel kurulu ertelendi.

GESF'den yapılan açıklamada, "Tahkim Kurulunun 15 Kasım 2024 tarihli ve 2024/210 esas sayılı kararıyla GESF'nin 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 6. olağan genel kurul ve mali genel kurulu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel kurul süreci Tahkim Kurulu tarafından görevlendirilen 3 kişilik komisyon tarafından yönetilecek olup, yeni seçim sürecine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Engelliler, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

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