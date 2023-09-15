Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi

Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebine olumsuz yanıt verdi. Kadro planlamasını tamamlayan İspanyol ekibi, milli golcünün takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın talebine olumsuz yanıt veren Getafe, milli golcüyü ligin devre arasına kadar göndermek istemiyor. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Enes Ünal, La Liga ekibi Getafe'nin formasıyla 104 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
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