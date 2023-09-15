Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi - Son Dakika

Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi

Son Güncelleme: 15.09.2023 09:50

Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebine olumsuz yanıt verdi. İspanyol ekibi, milli golcünün takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebine olumsuz yanıt verdi. Kadro planlamasını tamamlayan İspanyol ekibi, milli golcünün takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın talebine olumsuz yanıt veren Getafe, milli golcüyü ligin devre arasına kadar göndermek istemiyor. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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104 MAÇA ÇIKTI

Enes Ünal, La Liga ekibi Getafe'nin formasıyla 104 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Enes Ünal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi - Son Dakika
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