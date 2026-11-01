Getafe, Sevilla'yı 3-1 mağlup ederken Enes Ünal 68. dakikada fileleri havalandırdı

Getafe, Sevilla'yı 3-1 mağlup ederken Enes Ünal 68. dakikada fileleri havalandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LaLiga'da Getafe, kendi sahasında Sevilla'yı 3-1 yendi. Enes Ünal 68. dakikada eşitliği sağladı; Satriano ve Mangala'nın golleriyle Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla 17 puanda kaldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Sevilla'yı 3-1 yendi.
Coliseum Stadı'ndaki karşılaşmada Sevilla, 19. dakikadaki Kike Salas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Enes Ünal ile 68. dakikada beraberliği sağlayan ev sahibi ekip, 74. dakikada Martin Satriano ile öne geçti.
Konuk ekipte Manu Bueno, 90+1'de kırmızı kart gördü.
Maçın 90+4. dakikasında Orel Mangala ile skoru 3-1'e getiren Getafe, karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla, 17 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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