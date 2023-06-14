Getafe taraftarlarından Enes Ünal'a ödül - Son Dakika
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Getafe taraftarlarından Enes Ünal'a ödül

14.06.2023 20:14

Getafe taraftarlarınca seçilen ve kulübün ana sponsorlarından Mahou tarafından verilen ödülü alan Enes Ünal, son iki sezondur üst üste bu ödüle layık görülüyor. Geçtiğimiz sezon sakatlanan Enes, en kısa zamanda iyileşip, sahalara dönmeyi arzuladığını belirtti.

İspanyol ekibi Getafe taraftarlarınca seçilen ve kulübün ana sponsorlarından Mahou tarafından verilen ödülü alan Enes, son iki sezondur üst üste bu ödüle layık görülüyor.

"HEDEFE ULAŞMAK HUZUR VERİYOR"

Çocukluğundan beri futbol oynadığı her sezonda sadece iyi bir futbolcu ve golcü olmayı değil, aynı zamanda iyi bir sporcu ve saha içinde ve dışında iyi bir insan olmayı hedeflediğini kaydeden Enes, "Böyle olmaya çalışıyorum, gerçek bir sporcu, gerçek bir insan. Hedefe ulaşmış olmak size huzur ve büyük bir sevinç veriyor" dedi.

DİZİNDEN SAKATLANDI

Geçtiğimiz sezon 14 gol, 3 asistle takımın gol kralı olan Enes, sağ dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı son 2 maçta forma giyemeyip, mayıs ayı sonunda ameliyat edilmişti. Sahalardan 8-9 ay uzak kalması beklenen Enes, en kısa zamanda iyileşip, sahalara dönmeyi, takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele etmeyi çok arzuladığını belirtti.

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