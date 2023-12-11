Ghezzal: Beşiktaş\'ın kararı keyfi ve politik

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı formayla savaşmaktan her zaman gurur duyduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar buna devam edeceğini belirterek kadro dışı bırakılma kararının keyfi ve politik olduğunu söyledi.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada aralarında Rachid Ghezzal'ın da bulunduğu 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Bu gelişme sonrası Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Taraftarlara destek mesajı için teşekkür eden Ghezzal, "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardı.

Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minnettarım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL