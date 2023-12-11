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Ghezzal: Beşiktaş'ın kararı keyfi ve politik - Son Dakika
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Ghezzal: Beşiktaş'ın kararı keyfi ve politik

Beşiktaş Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, alınan kararın keyfi ve politik olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş formasını giymekten gurur duyduğunu ve takım için savaşmaya devam edeceğini söyledi. Ghezzal, dışlamanın davranış sorunlarıyla veya bağlılık eksikliğiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Ghezzal: Beşiktaş\'ın kararı keyfi ve politik
11.12.2023 - 23:03,
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Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı formayla savaşmaktan her zaman gurur duyduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar buna devam edeceğini belirterek kadro dışı bırakılma kararının keyfi ve politik olduğunu söyledi.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada aralarında Rachid Ghezzal'ın da bulunduğu 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Bu gelişme sonrası Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Taraftarlara destek mesajı için teşekkür eden Ghezzal, "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardı.

Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minnettarım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ghezzal: Beşiktaş'ın kararı keyfi ve politik - Son Dakika
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