Aboubakar Beşiktaş\'tan ayrılmak istiyor

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 yıldızdan biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği öğrenildi.
Golcü oyuncu, Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan yıldız, Portekiz'e transfer olmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol ve 3 asist kaydederek taraftarın sevgilisi olan 31 yaşındaki golcü, siyah-beyazlılardan ayrılacak.
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