Aboubakar Beşiktaş\'tan ayrılmak istiyor

Parasını alamayan firma döşediği taşları söktü! Belediyenin bahanesi ise komik

Malatya beşik gibi sallanıyor! Son deprem çevre illerden de hissedildi

Fatih Terim ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

Asgari ücretin ardından sıra memur ve emekli zammında! İşte masadaki en güçlü rakam

Özel ile İmamoğlu\'nu karşı karşıya getiren 4 il

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 yıldızdan biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği öğrenildi.

ARABİSTAN'A SOĞUK BAKIYOR

Golcü oyuncu, Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan yıldız, Portekiz'e transfer olmayı planlıyor.

AYRILMAYA KARAR VERDİ

Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol ve 3 asist kaydederek taraftarın sevgilisi olan 31 yaşındaki golcü, siyah-beyazlılardan ayrılacak.