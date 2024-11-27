Giden gidene: Beşiktaş'ta bir istifa daha - Son Dakika
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Spor

Giden gidene: Beşiktaş'ta bir istifa daha

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Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor. Asbaşkan Onur Göçmez, Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Bradley Howard Friedel'ın ayrılıklarının ardından istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

27.11.2024 10:07
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Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

3. AYRILIK

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısıs yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifasının ardından yönetim kurulunda istifaların devam etmesi bekleniyor.

Giden gidene: Beşiktaş\'ta bir istifa daha
Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

Samet Aybaba, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giden gidene: Beşiktaş'ta bir istifa daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman Bicer:
    Ferhat efendiye çok söyledik. Elin eşşeğine binen çabuk inermiş diye, bak birer ikişer yol alıyolar ama asıl gitmesi gereken (Hasan Arat) yerinde oturuyor. Tıpkı Ali Koç gibi 29 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Vaktinizi Fenere takla atmakla geçireçeğinize biraz kafa yorsaydınız kendi takımınız için bu durumda olmazdınız. 26 2 Yanıtla
  • Cosdan:
    Futbola karışan ne kadar az adam olursa başarıda gelir.Feyyaz felanda istifa etmeli.hoca takıma ve kadroya hakim ve otoritesini koymalı.göreceksiniz o zaman kendiliğinden başarı gelecek 10 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ferhoş da istifa sezon sonu şampiyon sekiztaş olacak diye ötuyordu iemobile de fos elde var sıfır 9 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ferhoş 8 1 Yanıtla
  • güven elibol:
    Güle güle 7 1 Yanıtla
  • Depeche:
    AGLAYIN AGLAYIN 5S COCUKLARI 0 6 Yanıtla
  • Osman A:
    Güle güle.Hadi uzayın... 3 0 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Ya boş konuşan laf çuvalı okadar dürüst ve çıkarsız Beşiktaş lılarya abiside onun gibi iyi günün adamıdır neden istifa ediyor 0 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    feroşun sesi çıkmaz oldu.ae 0 0 Yanıtla
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