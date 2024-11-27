Giden gidene: Beşiktaş\'ta bir istifa daha

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

3. AYRILIK

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısıs yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifasının ardından yönetim kurulunda istifaların devam etmesi bekleniyor.