Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor

Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor
06.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayırdı. Şahin'in göreve geldikten sonra ligde çıktığı 2 maçta sadece 1 puan toplayabilmesi sonucunda bu karar alındı. Ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi. Şahin'in ayrılışının ardından kulübün, daha önce de görev yapmış olan Volkan Demirel'e teklif yaptığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği yaşandı. Başkent ekibi, Metin Diyadin'in ardından göreve getirdiği Levent Şahin ile kısa sürede yollarını ayırma kararı aldı.

2 MAÇTA 1 PUAN

Gençlerbirliği, Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı 2 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabildi. Alınan sonuçların ardından yönetim teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı.

Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

VOLKAN DEMİREL İDDİASI

Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından Gençlerbirliği yönetiminin yeniden Volkan Demirel'e yöneldiği öne sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre başkent ekibi genç teknik adama teklif yaptı.

Volkan Demirel bu sezon Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış, bu süreçte 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Demirel, 7 Aralık'ta Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

BU SEZON 4. TEKNİK DİREKTÖR

Gençlerbirliği'nde bu sezon teknik direktör değişiklikleri dikkat çekti. Başkent ekibinde görev yapan isimler ve maç sayıları şu şekilde oldu: Hüseyin Eroğlu 11 maç, Volkan Demirel 6 maç, Metin Diyadin 9 maç ve son olarak Levent Şahin 3 maçta takımın başında yer aldı.

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ART BROADWAY ART BROADWAY:
    Bence bir İtalyan hoca bulun. Takımın vizyonu değişsin. Türk antrönerler şu an Gençlerbirliğine birşey veremez. 0 1 Yanıtla
    necati çolak necati çolak:
    Sorun hocada değil sorun yönetim de cıvatadan yönetim olursa böyle olur rahmetli İlhan Cavcav'ın heykeline beton yetmez bir daha öyle bir başka da gelmez 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:42:12. #7.13#
SON DAKİKA: Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.