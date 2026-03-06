Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği yaşandı. Başkent ekibi, Metin Diyadin'in ardından göreve getirdiği Levent Şahin ile kısa sürede yollarını ayırma kararı aldı.

2 MAÇTA 1 PUAN

Gençlerbirliği, Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı 2 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabildi. Alınan sonuçların ardından yönetim teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

VOLKAN DEMİREL İDDİASI

Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından Gençlerbirliği yönetiminin yeniden Volkan Demirel'e yöneldiği öne sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre başkent ekibi genç teknik adama teklif yaptı.

Volkan Demirel bu sezon Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış, bu süreçte 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Demirel, 7 Aralık'ta Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

BU SEZON 4. TEKNİK DİREKTÖR

Gençlerbirliği'nde bu sezon teknik direktör değişiklikleri dikkat çekti. Başkent ekibinde görev yapan isimler ve maç sayıları şu şekilde oldu: Hüseyin Eroğlu 11 maç, Volkan Demirel 6 maç, Metin Diyadin 9 maç ve son olarak Levent Şahin 3 maçta takımın başında yer aldı.