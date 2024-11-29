Giovanni van Bronckhorst: 'Hepimiz çok üzgünüz' - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst: 'Hepimiz çok üzgünüz'

Giovanni van Bronckhorst: \'Hepimiz çok üzgünüz\'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, takımın kötü performansından dolayı üzgün olduğunu belirtti. Oyunun başlangıcında zayıf olduklarını ifade eden van Bronckhorst, oyuncuların son haftalarda üzerlerinde baskı hissetmiş olabileceğini de söyledi.

29.11.2024 01:07  Güncelleme: 01:12
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Üzücü bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. İlk yarı bitmeden yemememiz gereken bir gol yedik. İkinci yarıya iyi başladık. Penaltı kaçınca momentum değişti. Sonrasında üçüncü golü yedik. Hepimiz çok üzgünüz. Şu an iyi değiliz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Skordan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Giovanni van Bronckhorst, "Üzücü bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Paulista sakatlandı. Rafa ile beraberliği bulduk. İlk yarı bitmeden yemememiz gereken bir gol yedik. İkinci yarıya iyi başladık. Penaltı kaçınca momentum değişti. Sonrasında üçüncü golü yedik. Hepimiz çok üzgünüz. Şu an iyi değiliz" ifadelerinde bulundu.

'SON HAFTALAR OYUNCULAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR'

Beşiktaş'ın standartlarında bir oyun oynamadıklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, "Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. Benim için de direkt sebep göstermek çok zor. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi" diye konuştu.

'HOCA OLARAK DAHA KÖTÜ DURUMLARI YAŞADIM'

Pes etmeyen bir insan olduğunu, kötü gidişatı değiştirmek için mücadele edeceğini söyleyen van Bronckhorst, "Şu anda en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı. İyi performans gösteremiyoruz ve bugün de kazanamadık. Bu anlarda eleştiriler olacaktır. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Giovanni van Bronckhorst: 'Hepimiz çok üzgünüz' - Son Dakika

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