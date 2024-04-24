Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Belediyenin Borcu 1.7 Milyar Lira - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Belediyenin Borcu 1.7 Milyar Lira

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Belediyenin Borcu 1.7 Milyar Lira

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'ndeki basın toplantısında belediyenin 1.7 milyar lira borcu olduğunu açıkladı. Köse, borcu Giresunlulara anlatmanın, iş yapmayacakları anlamına gelmediğini belirtti ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde devam edeceğini söyledi. Ayrıca, su fiyatlarında indirim taahhüdünü gelecek dönemdeki meclis toplantısında gündeme alacaklarını ve Uluslararası Aksu Festivali'ni coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti.

24.04.2024 16:15
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyenin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Köse, Giresun Kalesi'ndeki belediyeye ait sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında, belediyenin 1 milyar 714 milyon 887 bin lira borcu olduğunu söyledi.

Borcu Giresunlulara anlatmasının nedeninin, "Biz iş yapmayacağız" anlamına gelmediğinin altını çizen Köse, "Biz hizmetkar olarak bir görev aldık. Giresunlular en zorunu yapar, en zorunu başarır. Giresunlu dükkanının alacağını, vereceğini bilmekle yükümlüdür, biz de Giresunluya bu sunumu yapmakla yükümlüydük." dedi.

Köse, su, kanalizasyon, fen ve temizlik işleri gibi temel hizmetlerde eskisinden daha iyi bir hizmet görüleceğini belirterek, "Biz itibardan tasarruf ediyoruz. Ben kendi aracımla işe gidip eve geliyorum, dolmuşla da gidip geliyorum. Cebimdeki parayı Giresun Belediyesi'ne her zaman harcarım." diye konuştu.

Seçim öncesinde yaptıkları su fiyatlarında indirim taahhüdünü gelecek dönemdeki meclis toplantısında gündeme alacaklarını vurgulayan Köse, aşevi ve konukevi gibi başlamayı planladıkları projeler olduğunu kaydetti.

Köse, Uluslararası Aksu Festivali'ni bu yıl coşku ile kutlayacaklarını dile getirerek, "Festival, 7 ülkeden iştirakle, sanatçılarla, oyun ekipleriyle gerçekleştirilecek. Yine muhteşem bir sanatçı getireceğiz. 20 Mayıs'ta Haluk Levent Giresun'da konser verecek. Herkesin katkısıyla muhteşem bir Uluslararası Aksu Festivali düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Belediyenin Borcu 1.7 Milyar Lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Belediyenin Borcu 1.7 Milyar Lira - Son Dakika
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