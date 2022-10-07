Giresun haberleri... Beşiktaş kafilesi Giresun'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Giresun'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini taraftarlar karşıladı. Ordu BJK Dernek Başkanı Mustafa Kaya burada takıma çiçek verdi. Bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Siyah-beyazlılar, takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak Piraziz ilçesinde kalacakları otele geçti.
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