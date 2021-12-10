Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yarın saat 10.45'te hava yolu ile Adana'ya gidecek olan GZT Giresunspor, maç saatini bekleyecek.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

GZT Giresunspor , Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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