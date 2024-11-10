Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor'a 5-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor'a 5-0 Mağlup Oldu

Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor\'a 5-0 Mağlup Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 11. hafta maçında Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor'a 5-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Arnavutköy Belediyespor'un gollerini Caner Hüseyin Bağ, Alperen Pak, Aykut Emre Yakut, Yiğit Emre Çeltik ve Talha Bulut kaydetti.

10.11.2024 16:10  Güncelleme: 16:19
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. hafta maçında Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor'a 5-0 mağlup oldu.

Hakemler: Kaan Kara, Baykal Tuna, Erkan Akbak, Hakan Yurtseven

Giresunspor: Erkan, Fatih, Furkan Arda (Mustafa Efe dk. 42), Ertuğrul, Şahin, Arda Cebeci (Emircan dk. 66), Ali Emirhan, Arda Kılıç, Barış, Alperen (Gökmen dk. 80), Furkan

Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Abdullah, Hakan, Oğuz Kocabal (Talha 65), Aykut Emre (Yiğit Emre dk. 73), Atalay (Mert dk. 65), Sirac (Muhammet Eren dk. 73), İsmail, Alperen (Kerem dk. 81), Ramazan, Caner Hüseyin

Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 17), Alperen Pak (dk. 31), Aykut Emre Yakut (dk. 62), Yiğit Emre Çeltik (dk. 83), Talha Bulut (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Aykut Emre Yakut (Arnavutköy Belediyespor), Furkan Kütük (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor'a 5-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor'a 5-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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