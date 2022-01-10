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Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak" - Son Dakika

Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak"

10.01.2022 13:57
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, sezon sonu hedeflerinin 55 puana ulaşmak olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, sezon sonu hedeflerinin 55 puana ulaşmak olduğunu söyledi.

Halil İbrahim Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun 20. haftasında konuk oldukları Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Galatasaray galibiyetinin kendileri için sürpriz olmadığını aktaran Önal, "Rakibimizin de eksikleri vardı. Bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Sergilediğimiz iyi futbolla Galatasaray karşısında galip geldik. Kazanacağımızı biliyorduk ve öyle de oldu." dedi.

GZT Giresunspor'un ligin ikinci yarısında daha başarılı sonuçlara imza atacağına inandıklarını dile getiren Önal, "İkinci devrede, sezonun ilk yarısındaki hataları tekrarlamayacağız. Yapacağımız takviyelerle kadromuzu güçlendirecek ve kalan haftalarda daha başarılı sonuçlara imza atacağız. Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak. Böylelikle 44 yıl sonra yeniden mücadele etme hakkı elde ettiğimiz Süper Lig'de tutunmayı başarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Önal, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve eksik bölgeleri önemli isimlerle takviye edeceklerini sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig, İbrahim Önal, Galatasaray, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: 'Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "Hedefimiz sezonu 55 puanla tamamlamak" - Son Dakika
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