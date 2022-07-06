Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren takım, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika

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