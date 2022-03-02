Giresunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında 5 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Çift kale maçla sona eren antrenmana, sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ katılmadı.
Kaynak: AA
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