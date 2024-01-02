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Giresunspor'da ekonomik kriz toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
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Giresunspor'da ekonomik kriz toplantısı düzenlenecek

Giresunspor'da büyük bir ekonomik kriz yaşanırken, kulübün geleceği için önemli bir organizasyon düzenlenecek. Toplantıda ekonomik sıkıntıların çözüm yolları tartışılacak ve aynı zamanda 'Yüreğini Koy' adlı yardım kampanyası da başlatılacak. Toplantıya Giresunspor camiasının önde gelen isimleri, siyasetçiler ve iş insanları katılacak.

Giresunspor\'da ekonomik kriz toplantısı düzenlenecek
02.01.2024 - 14:26,
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Büyük bir ekonomik krizin içerisinde bulunan Giresun spor'da, camianın önde gelenleri kulübün geleceği açısından kritik bir organizasyonda bir araya gelecek.

Ligin ilk yarısını 6 puanla küme düşme potasının en altında tamamlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, ekonomik sıkıntıların ve transfer tahtasının açılabilmesi için çözüm arayışları sürüyor.

Kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların çözüm yollarının konuşulacağı toplantının yanı sıra 'Yüreğini Koy' adlı kampanya kapsamında YouTube üzerinden canlı yayınlanacak yardım toplama etkinliği de düzenlenecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde 3 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de spor yorumcusu Haldun Domaç'ın moderatörlüğünde düzenlenecek geceye, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun yanı sıra Milletvekilleri, Giresunspor Kulübü eski başkanları, Giresunlu iş insanları, siyasetçiler ve camianın önde gelen isimleri katılacak.

Yurtiçi ve yurtdışından tüm Giresunluların takip edebileceği etkinlik saat 20.00'den itibaren Giresunspor Resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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