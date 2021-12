Giresunspor'da Erol Can şoku

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Ankara Demirspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Erol Can Akdağ'ın durumuyla ilgili bilgi verildi.

Yeşil beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Geçtiğimiz hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan futbolcumuz Erol Can Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen ileri tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağ kopuğu tespit edilerek ameliyat kararı alınmıştır. Futbolcumuzun sakatlığıyla ilgili olarak önümüzdeki hafta İstanbul'da bir operasyon gerçekleşecektir. Geçtiğimiz yıl kazandığımız şampiyonlukta büyük emeği bulunan Erol Can Akdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Başkanımız Hakan Karaahmet'in talimatıyla futbolcumuzun tedavi süreci boyunca maddi anlamda herhangi bir kayıp yaşamayacağını, maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." - GİRESUN