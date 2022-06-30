Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Birinci etap kamp programı için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Karadeniz ekibi, antrenmanda laktat testinden geçti, dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Yaklaşık bir saat süren idmanla günü tamamlayan Giresunspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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