Sabah saatlerinde yaptığı ilk antrenmanda ısınma hareketleri ve taktiksel oyun çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam ki antrenmanda ise dayanıklılık, şut ve taktiksel çalışma ile günü tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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