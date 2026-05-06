Giresunspor'dan Destek Çağrısı

Giresunspor Kulübü, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi takımlarından Altınpost Giresunspor için destek çağrısında bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, büyük başarı hikayesine imza atan hentbol takımının tüm şehrin desteğini beklediği belirtildi.

Takımın ligdeki ilk sezonda kısıtlı bütçeye rağmen rakiplerini geride bırakarak Avrupa kupası hedefine ilerlediğine işaret edilerek, "Bu başarı hikayesi, Giresun'un azminin, pes etmeyen ruhunun ve değerlerine olan bağlılığının en somut göstergelerinden biridir." ifadelerine yer verildi.

Şehrin tüm kesimlerine moral aşılamak adına hentbol takımının bu sezon aldığı sonuçlarla bir sembol olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gurur dolu süreçte yanımızda olan tüm paydaşlarımıza, isim sponsorumuz olarak takımımıza önemli katkılar sağlayan Altınpost firmasına ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak hedeflerimizi daha ileriye taşımak ve Giresun bayrağını Avrupa sahalarında gururla dalgalandırmak için tüm camiamızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."