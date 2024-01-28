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Giresunspor dayanışma gecesi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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Giresunspor dayanışma gecesi İstanbul'da yapıldı

1. Lig ekibi Giresunspor, maddi destek amaçlı birlik ve beraberlik gecesi düzenledi.

Giresunspor dayanışma gecesi İstanbul\'da yapıldı
28.01.2024 - 00:03,
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1. Lig ekibi Giresun spor, maddi destek amaçlı birlik ve beraberlik gecesi düzenledi.

Sunuculuğunu Giresunlu olan spor yazarı Haldun Domaç'ın yaptığı geceye Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Halk oyunları ekibi şovunun yanı sıra yöresel sanatçılar türkülerini söylerken, gecede sanatçı Şevval Sam da sahne aldı.

Organizasyonda açık artırmada bağış toplanırken, formalar, toplar ve bağlama satıldı. Formalar 80 bin TL, top ise 128 bin TL'dan alıcı buldu. Transfer tahtasını açmak için gereken son 30 milyon TL gecede toplandı.

Düzenlenen gecede Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak açıklamalarda bulundu. Bu seneki hedeflerinden bahseden Yamak, kulübü mali olarak refah bir seviyeye getirmek istediklerini de söyledi.

Kaynak: DHA
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Haldun Domaç, Giresunspor, Spor, Son Dakika

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