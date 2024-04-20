Giresunspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Giresunspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımının iyi hazırlandığını ancak kişisel hataların gol yemelerine neden olduğunu belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise rakiplerinin iyi bir performans sergilediğini ancak kontrolün kendilerinde olduğunu söyledi.

20.04.2024 19:19
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor, sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımının iyi hazırlandığını düşündüğünü ancak kişisel hataların gol yemelerine neden olduğunu belirtti. Güller, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini ve ligi en iyi şekilde bitirmeye çalıştıklarını ifade etti. Güller, "Bugün oynadığımız karşılaşmaya iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. Oyunun ilk 45 dakikalık bölümünde sahanın her yerinde olmaya çalıştık. Güçlü rakibimize direnmeye çalıştık. Bu bölüm içerisinde 2 tane pozisyonda yakaladık. Gol olabilecek pozisyonlar yakaladık. Fakat değerlendiremedik. Genel anlamda 3 tane gol yedik. Yediğimiz 3 golün tamamında da kişisel hatalarımız mevcut. Daha önce defalarca söylemiştim. Genç takımlarda bu kişisel hatalar çok fazla oluyor. Maalesef onu zaman zaman aynı oyuncular olmasa da farklı oyuncularda karşı karşıya kalıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Ama ligi sağ salim bitirmeye çalışıyoruz. Sahaya çıkan ve mücadele eden bir takım olarak ligi bitirmeye çalışıyoruz. Kalan 3 maçımızı da en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Göztepe iyi bir takım. Bu ligi domine eden takımlardan bir tanesi. Belki şampiyon olacaklar. Onlara da başarılar diliyorum" dedi.

"Bıraksaydık daha önce bırakırdık"

Güller, istifayla ilgili bir soruya ise ise değişikliğin şu aşamada faydalı olmayacağını dile getirerek, "3 hafta kaldı. Yani şimdi biz yönetimle başlarken anlattım, söyledim. Transferin açılması üzerine bir şeyimiz vardı ama onu gerçekleştiremedik. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla devam etmek zorunda kaldık. U17-U19 takımıyla oynuyoruz. Oyuna giren oyuncularımızı görüyorsunuz. Yaş ortalaması 17-18. Bu ligde hiç oynamamışlar. Bazıları U19 takımında bile oynamamış. Ama her şeye rağmen onları Giresunspor'un geleceği adına ayakta tutmaya, antrenman yapmayı, Giresunspor'u en iyi şekilde temsil edecek şekilde sahada olması için çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı da bu yönde yapıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda bırakıp gitmek tabii bıraksaydık daha önce bırakıp gitmek gerekiyordu. Ne değişecekti. Yine aynı oyuncu topluluğu, yine aynı şartlar. Dolayısıyla bir değişikliğin buraya şu aşamadan sonra çok faydası olacağını düşünmüyorum. Gelen hocanın da 3 maçlığına geleceğini düşünmüyorum işin aslına bakarsanız. Dediğim gibi iyi niyetliyiz. İyi niyetimizle de Giresunspor'a elimizden geldiği kadar bilgimiz ve tecrübemiz doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise rakiplerinin iyi bir performans sergilediğini ancak kontrolün kendilerinde olduğunu belirtti. Stoilov, önlerindeki maça odaklanacaklarını ve maç maç düşünmeye devam edeceklerini söyledi. Stoilov, "Sanıyorum bugün rakibimiz daha iyiydik ve kazanmayı hak ettik. Futbol anlamında gerçekten güzel bir maç oldu. İki takım da oynamaya çalıştı. Giresunspor da oynamaya çalıştı. Bence sempatik bir takım, ilgi çeken bir takım, oynamaya çalışan bir takım. Bugün de öyleydiler. Bize karşı 1-2 tane önemli fırsat yakaladılar. Bu anlamda ben savunma anlamında kendi takımımla ilgili çok memnun olduğunu söyleyemem. Çünkü bu fırsatları rakibimize vermemiz gerekiyordu. Ama genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. İstediğimiz birçok şeyi sahaya yansıttık. Fırsatlar yakaladık. Kaçırdığımız goller oldu. Şimdi bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Bu galibiyetle beraber önümüzdeki maçımıza odaklanmaya başlayacağız. Bu maç için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Maç maç düşünmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

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