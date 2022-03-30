Giresunspor kalan 8 maça odaklandı - Son Dakika
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Giresunspor kalan 8 maça odaklandı

30.03.2022 12:14
Giresunspor kalan 8 maça odaklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Zafer Olgun, "Süper Lig'de, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek en büyük arzumuz." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Zafer Olgun, "Süper Lig'de, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek en büyük arzumuz." dedi.

Olgun, AA muhabirine, yeşil beyazlı kulübün geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandığını belirtti.

Giresunspor'un, rakipleri karşısında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Olgun, oynadıkları oyun ve mücadele ile de lige renk kattıklarını aktardı.

Olgun, sezona ligde kalma hedefiyle girdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ligin tamamlanmasına 8 hafta kaldı. Bizi birbirinden zorlu 8 maç bekliyor. Bu karşılaşmalardan toplayabildiğimiz kadar fazla puan almak istiyoruz. 44 yıl sonra yeniden mücadele ettiğimiz Süper Lig'de, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek en büyük arzumuz. Bunu da başaracağımıza inancımız tam."

Zafer OIgun, 2 Nisan Cumartesi günü konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor karşısında saha ve seyirci avantajlarını kullanarak 90 dakika sonunda 3 puana ulaşmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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