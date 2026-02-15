TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftada Giresunspor, evinde karşılaştığı Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Çotanak
Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Cem Mustafa Akpınar, Süleyman Mücahit Demirer
Giresunspor: Göktan, Emirhan (Talha Enes dk. 46), Orçun Kaan, Cengizhan, Arda Kılıç (Muhammed Bedirhan dk. 89), Furkan, Muhammet, Şenel Hami (Furkan Arda dk. 76), Şahin, Arda Cebeci, Mehmet
Karadeniz Ereğli Belediyespor: Emin Arda, Fırat, Buğra, Emre, Berkan (Ahmet dk. 46), Furkan Can, Nevzat, Onurcan (Mert Efe dk. 82), Hüseyin Mert (Efe dk. 82), Bertuğ (Fethi dk. 90+1)
Gol: Onurcan Güler (dk. 32) (Karadeniz Ereğli Belediyespor)
Kırmızı kart: Şahin Dik (dk. 70) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Arda Kılıç, Cengizhan (Giresunspor), Nevzat, Furkan, Emin Arda (Karadeniz Ereğli Belediyespor) - GİRESUN
