Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ferdi Kadıoğlu'nun performansı damga vurdu.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, topu orta sahadan alıp çalımlarla ceza sahası içine girdi. Son futbolcuyu da geçtikten sonra ceza sahası içerinde yere düşürülen futbolcu, takımına penaltı kazandırdı.
Penaltıyı atan Enner Valencia, topu ağlara gönderdi. Bu gol sonrası sosyal medyada futbolseverler Ferdi Kadıoğlu'na övgüler dizdi. Genç yıldızın penaltıyı aldıran performansı Messi'ye benzetildi.
Son Dakika › Spor › Messi değil Ferdi! Penaltıdan önce yaptığı hareketlerle gündem oldu - Son Dakika