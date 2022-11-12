Messi değil Ferdi! Penaltıdan önce yaptığı hareketlerle gündem oldu - Son Dakika
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Messi değil Ferdi! Penaltıdan önce yaptığı hareketlerle gündem oldu

12.11.2022 18:14
Messi değil Ferdi! Penaltıdan önce yaptığı hareketlerle gündem oldu

Giresunspor'a karşı Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile öne geçen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun penaltı pozisyonu öncesi yaptığı dripling ve adam eksiltmeler büyük beğeni aldı. Milli oyuncunun çalımları sosyal medyada futbolseverler tarafından Messi'ye benzetildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ferdi Kadıoğlu'nun performansı damga vurdu.

FERDİ ÇALIMLARLA İLERLEDİ

Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, topu orta sahadan alıp çalımlarla ceza sahası içine girdi. Son futbolcuyu da geçtikten sonra ceza sahası içerinde yere düşürülen futbolcu, takımına penaltı kazandırdı.

Tribünler bir an sahadakini Messi zannetti! Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıklarını konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Tribünler bir an sahadakini Messi zannetti! Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıklarını konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Tribünler bir an sahadakini Messi zannetti! Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıklarını konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Tribünler bir an sahadakini Messi zannetti! Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıklarını konuşuyor
Görüntü: Beinsports
Tribünler bir an sahadakini Messi zannetti! Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıklarını konuşuyor
Görüntü: Beinsports

İZLEYENLERİ MEST ETTİ

Penaltıyı atan Enner Valencia, topu ağlara gönderdi. Bu gol sonrası sosyal medyada futbolseverler Ferdi Kadıoğlu'na övgüler dizdi. Genç yıldızın penaltıyı aldıran performansı Messi'ye benzetildi.

YORUMLAR
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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi değil Ferdi! Penaltıdan önce yaptığı hareketlerle gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi değil Ferdi! Penaltıdan önce yaptığı hareketlerle gündem oldu - Son Dakika
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