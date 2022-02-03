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Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

03.02.2022 12:33

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Maçın hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa giren yeşil-beyazlılar, kampın son antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi.

Yağış altında gerçekleştirilen antrenmana, milli takımdan dönen Aziz Behich de katıldı.

Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Karadeniz ekibi, antrenmanın ardından Antalya'dan ayrılarak Konya'ya hareket etti.

Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Giresunspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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