Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Maçın hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa giren yeşil-beyazlılar, kampın son antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi.
Yağış altında gerçekleştirilen antrenmana, milli takımdan dönen Aziz Behich de katıldı.
Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Karadeniz ekibi, antrenmanın ardından Antalya'dan ayrılarak Konya'ya hareket etti.
Kaynak: AA
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