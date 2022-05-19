Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, gelecek sezon için iddialı - Son Dakika
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Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, gelecek sezon için iddialı

19.05.2022 11:03

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, adından çok daha fazla söz ettiren ve konuşulan bir kulüp olacaklarını söyledi.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, adından çok daha fazla söz ettiren ve konuşulan bir kulüp olacaklarını söyledi.

Karaahmet, AA muhabirine, başkanlık yaptığı iki dönem boyunca hiçbir zaman iddialı konuşmadığını belirtti. İlk döneminde büyük bir başarı yakalayarak kulübü 44 yıl sonra Süper Lig'e taşıdıklarını ifade eden Karaahmet, bunu da teknik direktör değiştirmeden gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karaahmet, yeni bir takım olarak Süper Lig'de ilk 6 hafta gol atamadıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman da inanılmaz derecede hocamıza, bana, takıma eleştiri vardı, belki de normaldi bu eleştiriler. O zaman da hep bana 'Hocayla nasıl devam edebildin?' şeklinde soruyorlardı. Kulüp başkanları belki bunu bir davranış alışkanlığı olduğu için yapıyorlar. Hatta bir kulüp başkanına sordum, 'Hocayı değiştirecek misin?'. Ondan 'Kendimi gönderemeyeceğime göre hocayı göndereceğim.' cevabını aldım. Bu da alışılmış bir şey, başarısızlıkta teknik direktör gider. Ben hep baştan beri şunu söylemeye çalıştım, 'Biz alıştığınız tarzda gitmeyeceğiz.' Çünkü bu yöntem doğru değil. Belki de Türkiye'de futbolun bu kadar eleştirilmesi ve belli başarılara ulaşmamasının sebebi istikrar olmamasıydı. Şimdi Giresunspor bir istikrar gösteriyor. Ne olursa olsun teknik direktörüyle, tüm ekibiyle, futbolcularıyla birlikte özellikle olumsuz zamanlarda birlikte davranıp sorunları çözdü, bunun da adı istikrardır."

"Sadece saha sonuçları bir teknik direktörün değiştirilmesi için yeterli kriter değil"

Teknik direktör konusunda Türkiye'ye örnek olduklarını dile getiren Karaahmet, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Türkiye'ye bunu gösterdik, dedik ki 'kötü sonuçlar olabilir, bakın arkasında durunca o sonuçları değiştirebilecek.' Bu insanı değiştirmek tam anlamıyla doğru karar değil. Belki yönetimsel, kulüple ilgili aidiyet sorunları varsa değiştirilebilirdi ama sadece saha sonuçları bir teknik direktörün değiştirilmesi için yeterli kriter değil. Teknik direktörü değiştirmedik, başarı hikayesi de aslında buradan çıktı. Değiştirseydik ne olurdu? Diyelim ki o gün teknik direktörü değiştirseydik o zaman ne olurdu? Şu anda kalıcı olduk ama değiştirseydik belki ligden düşmüştük."

Karaahmet, Türkiye'de çoğu takımın teknik direktör değişikliğine gittiğini ifade ederek, "Biz teknik direktör değiştirmeyen sayılı takımlardan biriyiz. Bu model Türkiye'de bence sevildi, bana herkes 'Başkan, Giresun modeli yapacağım.' diyorlar. Futbolda Giresun modeli diye bir şey oldu." diye konuştu.

Başkan Hakan Karaahmet, teknik direktörün sistemine uyacak, Giresunspor'da bir başarı hikayesi yazmaya aç oyuncuları transfer etmenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Yeni sezonda da bu anlayışla transferler gerçekleştireceklerini dile getiren Karaahmet, "Ekonomik anlamda doymuş, başka beklentiler içerisine girmiş oyuncular da var, Türkiye'ye gidip geliyorlar, aslında Türkiye'yi bir hobi bahçesi olarak kullanıyorlar, çok büyük rakamlar alıp gidiyorlar. Bu bizim gibi Anadolu kulüpleri için doğru değil. Bizimle beraber savaşacak, mücadele edecek oyunculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Başkan Karaahmet, yeni sezon planlamalarının devam ettiğini aktararak, bunu yaparken de bütçe kriterlerine çok dikkat ettiklerini belirtti.

"Türkiye'deki futbol ekonomisini aslında yeniden dizayn etmeliyiz"

Tüm kulüplerin maddi kriterlere dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Karaahmet, şunları kaydetti:

"Kulüpleri borçlanmadan kurtarmamız lazım. Türkiye'deki futbol ekonomisini aslında yeniden dizayn etmeliyiz çünkü kulüplerin borçları inanılmaz derecede farklı. Bu mücadeleyi hep beraber yapmalıyız, tüm takımlar mücadeleyi aynı şekilde yapınca Türkiye'deki bütçeler otomatik olarak düşecektir. Hepimiz standarda oturttuğumuzda o zaman herkes bilecek Türkiye'ye gelen futbolcu alabileceği para bu. Bunu başarmaktan başka şansımız yok. Biz kulüp olarak en azında bunu deniyoruz, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"Giresunspor'un daha büyük başarı hikayeleri yazacak bir kadrosu olacak"

Hakan Karaahmet, gelecek sezon daha iyi planlama yapacaklarını dile getirerek, "Giresunspor'un daha büyük başarı hikayeleri yazacak bir kadrosu olacak. Şunu çok net söyleyebilirim gelecek sezon Giresunspor çok iyi yerlerde ligi bitirecek, iddialı şeyler söylemeyi sevmem ama gelecek sezona başka bir şey yapacağız, adından çok daha fazla söz ettiren ve konuşulan bir Giresunspor olacağız." dedi.

"Bu sene belki duygusal aldığımız kararlar bize bazı yapmamamız gereken şeyleri de yaptırdı." ifadelerini kullanan Karaahmet, "Giresunspor'un artık daha gerçekçi, daha yönetilebilir, daha doğru kurgulanmış bir futbol takımı olacak. Benim en sevindiğim şey Giresunspor'a herkes sempatiyle bakıyor. Gelecek sezon da bize sempati duyan herkese o mutluluğu bir daha yaşatacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, gelecek sezon için iddialı
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, gelecek sezon için iddialı
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, gelecek sezon için iddialı
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, gelecek sezon için iddialı

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Kaynak: AA

Hakan Karaahmet, Giresunspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, gelecek sezon için iddialı - Son Dakika


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