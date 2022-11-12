Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Şok bir yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez öne geçtiği maçı kaybetti.

JESUS YÖNETİMİNDE İLK

Opta verilerine göre, Giresunspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçından mağlup ayrıldı.

10 KİŞİ FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile öne geçen sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, 71 ve 83. dakikada Sainz'ın attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.