Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı

12.11.2022 19:38

Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçını kaybetti.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Şok bir yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez öne geçtiği maçı kaybetti.

JESUS YÖNETİMİNDE İLK

Opta verilerine göre, Giresunspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçından mağlup ayrıldı.

10 KİŞİ FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile öne geçen sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, 71 ve 83. dakikada Sainz'ın attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti

Jorge Jesus, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
20:18 İBB Başkanı İmamoğlu, İmamoğlu Belediyesi'nin önünde fotoğraf çektirdi: O benim çocukluk hayalim
20:16 Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz
19:42 Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor
19:18 Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı
19:01 Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi
18:57 Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti
18:52 Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı
18:44 Evliliğini Instagram'dan duyurdu! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi
18:22 Selahattin Demirtaş, gece yarısı apar topar Diyarbakır'a götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 20:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement