Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Şok bir yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez öne geçtiği maçı kaybetti.
Opta verilerine göre, Giresunspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçından mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile öne geçen sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, 71 ve 83. dakikada Sainz'ın attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
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