Giresunspor, Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Giresunspor, Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Kasım Alperen Köşger ve Şahin Dik'in attığı goller Giresunspor'a galibiyet getiremedi. Sakaryaspor'un gollerini ise Hasan Kılıç ve Erdi Dikmen kaydetti.

28.04.2024 18:12  Güncelleme: 18:14
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada Talha'nın ceza sahasına ortasında altıpas noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ortasında Erdi'nin kafasından seken topu Hasan yine kafayla filelere yolladı. 1-1

25. dakikada sağ taraftan Enishan'ın kale önüne ortasında Şahin'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

90. dakikada Samed'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erdi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

90+6. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunun vuruşunda yaşanan karambolde Hasan, direğin yanından kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Hakemler: Fatih Tokail, Selahattin Altay, Güner Mumcu Taştan

Giresunspor: Göktan, Ertuğrul, Mehmet, Anıl Yiğit, Kadir, Faruk Can, Furkan, Kasım Alperen (Furkan Arda dk. 75), Enishan (Mert Han dk. 85), Talha, Şahin (Ali Emirhan dk. 90+3)

Yedekler: Erkan, Fatih, Arda, Muhammet, Şenel Hami, Emre, Ahmet Lütfü

Teknik Direktör: Serhat Güller

Sakaryaspor: Cihan, Sinan (Burak dk. 46), Ndlovu (Koray dk. 65), Donkor, Murat Cem, Hasan, Roshi (Dimitrov dk. 65), Del Valle, Erdi, Bülent Cevahir (Bülent Uzun dk. 46), Oğuz (Samed dk. 78)

Yedekler: İbrahim, Çağlayan, Rotman, Berat Can, Muhammet Himmet

Teknik Direktör: Turgay Karslı

Goller: Kasım Alperen Köşger (dk. 14), Şahin Dik (dk. 25) (Giresunspor), Hasan Kılıç (dk. 16), Erdi Dikmen (dk. 90), Hasan Kılıç (dk. 90+6) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin (Giresunspor), Bülent Uzun, Burak Süleyman (Sakaryaspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor, Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

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