Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında 6 kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.