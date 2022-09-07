Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, forvet ve kanat mevkilerinde oynayan Brandley Kuwas'ı transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Brandley Kuwas, Giresunspor'da - Son Dakika

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