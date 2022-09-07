Brandley Kuwas, Giresunspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Brandley Kuwas, Giresunspor'da

07.09.2022 17:11
Brandley Kuwas, Giresunspor'da

Giresunspor, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında oynayan Curacaolu Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.

Giresunspor, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında oynayan Curacaolu Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, forvet ve kanat mevkilerinde oynayan Brandley Kuwas'ı transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı Filistin Başbakanı: İsrail'in Filistinli Stk'ları Kapatması Geçersiz ve Yasadışı
Kaynak: DHA

Maccabi Tel Aviv, Giresunspor, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brandley Kuwas, Giresunspor'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Brandley Kuwas, Giresunspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement