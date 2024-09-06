Giresunspor'da Diyarbekirspor Hazırlığı - Son Dakika
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Giresunspor'da Diyarbekirspor Hazırlığı

Giresunspor\'da Diyarbekirspor Hazırlığı

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Aydın, Diyarbekirspor maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda, oyuncularının sezon öncesi hazırlık sürecinde inançlı ve coşkulu bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Aydın, takımın genç bir kadro ile lige başladığını ve hedeflerinin orta sıralar olduğunu ifade etti.

06.09.2024 19:36
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, Teknik Direktör Metin Aydın, ligin 2. haftasında oynanacak olan Diyarbekirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk maçında aldıkları 3 puanın kendileri adına önemli olduğunu ifade eden teknik adam, "Oyuncularım sezon öncesi hazırlık sürecinde inançlı ve coşkulu biçimde çalıştılar, bunun karşılığını da ilk maçta aldık" dedi.

Son iki sezonda yaşanan üst üste küme düşmeler nedeniyle Giresunspor'un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Aydın, mevcut transfer yasağı sebebiyle genç bir kadroyla lige başladıklarını kaydederek, "Geçen seneki kadromuzdan 7-8 oyuncuyu değişik sebeplerle kaybettik, bizde kendi altyapımızdan 6 oyuncuyu A takıma aday oyuncu olarak seçtik. Onlarla birlikte elimizdeki oyunculardan oluşan kadromuzla 55 gün süren bir hazırlık süreci geçirdik. Bir kolej takımı olmak için büyük bir çaba sarf ettik. Yükümüzün fazla olduğunu biliyorduk, hem oyucularımızı eğitecek hem de yarışmacı bir takım oluşturmamız gerekiyordu. Oyuncularım da inançlı ve coşkulu biçimde çalıştılar, bunun karşılığını da ilk maç itibariyle aldık" şeklinde konuştu.

Takımın uzun süredir hasret kaldığı galibiyet sevincini sezonun ilk haftasında yaşamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Şimdi önümüzde deplasmanda oynayacağımız Diyarbekirspor maçı var. Hafta başından bu yana oynanacak maçtan nasıl puan ya da puanlar alabiliriz onun hesaplarını yapıyoruz. Şu an gidişattan memnunuz, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, altyapıdan gelen oyuncuların iyi bir gelişim sağladığını belirterek, 5. haftadan itibaren hedefledikleri saha sonuçlarını alacaklarına dair inançlarının tam olduğu söyledi.

Aydın, ligin ilk yarısına yönelik yaptığı değerlendirmede ise; "Rakiplerimizi incelediğimizde yaptıkları harcamalarla 6-7 takımın üst sıraları hedeflediğini görebiliyoruz. Bizimle beraber diğer takımlar ise kümede kalma mücadelesi verecekler. Biz hedefimizi orta sıralar olarak belirliyoruz. Bu anlamda iddialı olmak istiyoruz, hedefimizi ıskalarsak bile ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımız ligin ilk maçında bizi yalnız bırakmadı. Futbolda inişler ve çıkışlar var. Kazandığımız ya da kaybedeceğimiz maçlar olacak, bizlere inanmaktan vazgeçmesinler, onlarla birlik olursak hedeflediğimiz başarıyı elde edeceğimizden şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Diyarbekirspor, 8 Eylül Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Seyrantepe Stadyumu 2 Numaralı Çim Saha'da oynanacak müsabaka öncesinde Diyarbakır İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karara göre tribünlere misafir seyirci alınmayacak. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor'da Diyarbekirspor Hazırlığı - Son Dakika

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