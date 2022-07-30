Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 Çaykur Rizespor: 2

30.07.2022 19:13
Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 Çaykur Rizespor: 2

Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.

Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.

2. etap kamp çalışmalarına Giresun'da devam eden Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı oynadı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki yeşil-beyazlılarda Onurcan, Zeki, Sergen, Alezis Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Hayrullah, Sergio ve Bajic 11'iyle sahaya çıktı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rizespor ise Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Gökhan, Koray, Sefa, Papa, Benhur, Bolasie ve Miya 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor Farouk Miya ile 14. ve 17. dakikada 2 defa topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıya hızlı başlayan Giresunspor, 47. dakikada Rijad Bajic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor, Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos 2022 Pazar günü saat 19.15'te Adana Demirspor'u konuk edecek. - GİRESUN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Rizespor, Giresun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement