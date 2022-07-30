Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor Farouk Miya ile 14. ve 17. dakikada 2 defa topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıya hızlı başlayan Giresunspor, 47. dakikada Rijad Bajic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 - Son Dakika

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