Giresunspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Giresunspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

28.04.2022 14:57
Giresunspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 40 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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