Giresunsporlu Chiquinho performansıyla göz doldurdu - Son Dakika
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Giresunsporlu Chiquinho performansıyla göz doldurdu

18.03.2022 11:09

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresuspor'un 10 numarası Chiquinho, son 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresuspor'un 10 numarası Chiquinho, son 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki Portekizli oyuncu Chiquinho, Türkiye Süper Lig'ine adapte olarak iyi bir ivme yakaladı. Takımıyla çıktığı ilk maç olan Fenerbahçe karşılaşmasında ağları havalandıran Chiquinho, sonraki Kayserispor maçında bir asist yaptı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında penaltıyı gole çeviren Portekizli, geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçının son bölümünde attığı gol ile galibiyete önemli katkı sağladı.

Chiquinho, AA muhabirine, Giresunspor'da oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de maçların daha yoğun geçtiğini ifade eden Chiquinho, "Top sürekli gidip geliyor, sürekli oyunda, ayrıca oynadığım diğer ülkelerin ligleriyle kıyaslayacak olursak daha organize takımlar var, oyun daha organize oynanıyor. Şu ana kadar gördüğüm farklılıklar bunlar." dedi.

Chiquinho, kendi pozisyonunda oynayan oyuncuların genelde skora yönelik oyuncular olduğunu dile getirerek, "Takıma yardımcı olmayı seviyorum, gollerimle, asistlerimle takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki bunu yapmak da bana ayrıca ekstra bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Her maça ayrı konsantre oldukları ve ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Chiquinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz maç maç bakıyoruz, önümüzde çok önemli bir Antalyaspor maçı var, oradan üç puan çıkarmak istiyoruz. Ondan sonra da milli maç arası var, bu arayı da en iyi şekilde değerlendirip tekrardan daha fazla enerjiyle dönmek istiyoruz. Son üç maçta da üç galibiyetle bir çıkış yakaladık. Bu çıkışın nedenini çalışmak ve takım birlikteliğidir."

Chiquinho, taraftarlara maçlarda takıma gösterdiği destek için teşekkür ederek, "Biz takımı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlardan isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri. Bana karşı göstermiş oldukları ilgiden dolayı da çok mutlu oldum, aynı duyguları ben de onlar için hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunsporlu Chiquinho performansıyla göz doldurdu
Giresunsporlu Chiquinho performansıyla göz doldurdu
Giresunsporlu Chiquinho performansıyla göz doldurdu

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Türkiye, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunsporlu Chiquinho performansıyla göz doldurdu - Son Dakika


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