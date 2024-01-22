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Girona, İspanya La Liga'da Zirvede - Son Dakika
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Girona, İspanya La Liga'da Zirvede

Girona, İspanya La Liga'da 21 hafta sonunda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 52 puan toplayarak zirvede yer alıyor. Artem Dovbyk'in performansı da dikkat çekiyor.

Girona, İspanya La Liga\'da Zirvede
22.01.2024 - 12:23,
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Girona, İspanya La Liga'ya damgasını vurmaya devam ediyor. Ligde 21 hafta sonunda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 52 puan toplayan Girona, Real Madrid'in önünde maç fazlasıyla zirvede yer alıyor.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Girona, konuk ettiği Sevilla'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. Girona, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç eksiği bulunan Real Madrid'in 1 puan önünde 52 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üçerine çekmeyi başaran Teknik Direktör Michel'in öğrencileri, 1 maç eksiği bulunan Barcelona'nın 8, 2 maç eksiği olan Atletico Madrid'in 14 puan önünde yer alıyor.

Artem Dovbyk'in performansı dikkat çekiyor

Sezon başında takıma katılan Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk, Girona'da ilk senesinde kariyer sezonunu geçiyor. Dovbyk, 20'si La Liga, 2'si Kral Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplamda 24 maçta forma giyerken, 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son Sevilla mücadelesinin 13, 15 ve 19. dakikalarında attığı gollerle birlikte kendisi adına sezonun ilk hat-trick'ine de imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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