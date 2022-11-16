Arda Güler sevgisi tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. A Milli Takım'a davet alan ancak İskoçya maçında şans bulamayan Arda Güler'i tribünler teselli etti.
Diyarbakır'da tüm stat Arda Güler için tezahürat yaptı. 17 yaşındaki yıldız da taraftarları kırmayıp galibiyet üçlüsü çektirdi. O anlarda takım arkadaşları da Arda'ya destek verdi. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı.
Son Dakika › Spor › Arda Güler, A Milli Takım'ın da gözbebeği oldu! Galibiyet üçlüsü genç yetenekten geldi - Son Dakika