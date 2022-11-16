Arda Güler, A Milli Takım'ın da gözbebeği oldu! Galibiyet üçlüsü genç yetenekten geldi - Son Dakika
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Arda Güler, A Milli Takım'ın da gözbebeği oldu! Galibiyet üçlüsü genç yetenekten geldi

16.11.2022 22:39

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, A Milli Takım'ın İskoçya'yı yendiği maçın ardından tribünlerin sevgilisi oldu. Taraftarlar, galibiyet üçlüsünü Arda Güler'e çektirirken takım arkadaşları da o sırada Arda'ya sarıldı.

Arda Güler sevgisi tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. A Milli Takım'a davet alan ancak İskoçya maçında şans bulamayan Arda Güler'i tribünler teselli etti.

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GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ARDA'DAN

Diyarbakır'da tüm stat Arda Güler için tezahürat yaptı. 17 yaşındaki yıldız da taraftarları kırmayıp galibiyet üçlüsü çektirdi. O anlarda takım arkadaşları da Arda'ya destek verdi. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı.

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SON DAKİKA: Arda Güler, A Milli Takım'ın da gözbebeği oldu! Galibiyet üçlüsü genç yetenekten geldi - Son Dakika
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