Gizem Özer Brezilya\'da Kamp Yapıyor

Elazığlı boksör Gizem Özer, milli takım kafilesi ile birlikte Brezilya'ya gitti.
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu, Elazığlı boksör Gizem Özer; Milli Takım kafilesiyle birlikte Brezilya'da kamp çalışmalarına başlıyor. Kamp süreci sonrası Gizem, 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.
10 gün sürecek kamp sürecinde ve şampiyonada Gizem'e antrenörü Cemil Döndü eşlik edecek. - ELAZIĞ
