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GKV Yüzme Şampiyonu

GKV Yüzme Şampiyonu

GKV Özel Okulları, yüzme müsabakalarında başarı elde ederek kutlama etkinlikleri düzenledi.

17.05.2025 10:37
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Kuruluşunun 61.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları akademik başarılarına sosyal, kültürel ve sanatsal başarılarını da ekleyerek adından sıkça söz ettiriyor. Okullar arası yüzme müsabakalarında şampiyonluk kupa ve madalyalarını okullarına kazandıran GKV'liler mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen Okullar Arası Minik A-B Kız ve A-B Erkek Yüzme Müsabakaları sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri birçok dalda kupa ve madalyaları okullarına kazandırdı. Düzenlenen etkinlikler kapsamında GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden Eren Kavsara 50 Metre Kelebekte İl Birincisi, 100 Metre Kelebekte İl İkincisi, 100 Metre Serbestte İl Dördüncüsü olurken Beren Humanızlı 50 Metre Kelebekte İl Birincisi, 100 Metre Kelebekte İl İkincisi, 100 Metre Serbestte İl Beşincisi oldu. Yarışmanın favori sporcularından Aras Erbudak 50 Metre Sırtta İl Birincisi, 4.50 Metre Serbest Bayrak Yarışında GKV Özel İlkokulu A Erkek Takımı İl Birincisi oldu. Takımda görev alan Eren Kavsara, Aras Erbudak, Arda Erbudak ve Ege Açıkkol takımı şampiyonluğa taşıyan isimler oldu. Diğer taraftan etkinlikler kapsamında 4.50 Metre Karışık Bayrak Yarışında A Erkek Takımı İl Üçüncüsü oldu. (Arda Erbudak, Aras Erbudak, Eren Kavsara, Ege Açıkkol), 4.50 Metre Karışık Bayrak Yarışında A Minik Erkek Yüzme Takımı İl İkincisi olmuştur. (Eren Kavsara, Arda Erbudak, Aras Erbudak, Ege Açıkkol, Kerim Aslanoğlu, Hakkı Tanrıöver, Ali Sıraç Hançerli, Kadir Türkmen, Kerim Arif Aşık, Ahmet Alp Büyükdemir) 4.50 Metre Serbest Bayrak Yarışında B Kız Takımı İl Üçüncüsü oldu. (Elif Azra Ercan, Buğlem Dörtkol, Hande Satı Kalender, Nisa Su Tanrıöver), 4.50 Metre Serbest Bayrak Yarışında Minik B Yüzme Kız Takımı İl Dördüncüsü oldu. (Elif Azra Ercan, Buğlem Dörtkol, Hande Satı Kalender, Nisa Su Tanrıöver) 4.50 Metre Serbest Bayrak Yarışında Minik B Yüzme Erkek Takımı İl Dördüncüsü oldu.

(Mehmet Aras Çelik, Alp Hosrafoğlu, Ömer Asaf Tiryaki, Yiğit Toprak Duruğa, Mehmet Emir Özhelvacı) Yarışmada şampiyonluk madalya ve kupalarını GKV Özel İlkokuluna kazandıran sporcuları kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen yaptığı değerlendirmede, "Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi kutlar bundan sonraki spor ve eğitim-öğretim yaşamlarında başarılarının devamını dileriz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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