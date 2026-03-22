SALON: Manisa Muradiye
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
GLİNT MANİSA BASKET: Smith 16, Mintz 5, Altan 2, Johnson 14, Pereira 10, Stevenson 7, Karahan, Batu, Yiğit 7, Starks 20, Buğra 3, Martin 8,
KARŞIYAKA: Sokolowski 10, Samet 1, Manning 20, Alston 17, Moody 6, Young 14, Gordic, Eylem, Bishop 9, Ege, Yalın 1, Mert
1'İNCİ PERİYOT: 29-18
DEVRE: 52-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta maçında Glint Manisa Basket evinde Karşıyaka'yı 92-78 mağlup etti. İlk periyodu 29-18 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 52-39. Üçüncü çeyreği 75-57 önde tamamlayan Manisa Basket, son periyotta da üstünlüğü koruyarak galibiyete uzandı: 92-78.
Manisa ekibi bu sonuçla 8'inci galibiyetini, düşme hattındaki Karşıyaka ise 19'uncu yenilgisini aldı. Müsabakanın ardından Manisalı seyircilerin, "Karşıyaka kümeye" tezahüratına tepki gösteren Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, ev sahibi takımı destekleyen seyircilerle gerginlik yaşadı. Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak olayın büyümesini önledi.
Son Dakika › Spor › Glint Manisa Basket Karşıyaka'yı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?