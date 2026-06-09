Glint Manisa Basket, Özgün Önver ile Vedalaştı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket, genel menajer Özgün Önver'le yollarını ayırdı. Önver, ligin iddialı ekiplerinden Galatasaray'ın genel menajeri olarak göreve başladı. Manisa temsilcisi, "Teşekkürler Özgün Önver! Genel menajerimiz Özgün Önver ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Glint Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.