Göğsümüz kabardı! Ali Cengiz dünya şampiyonu - Son Dakika

Göğsümüz kabardı! Ali Cengiz dünya şampiyonu

Son Güncelleme: 24.09.2023 21:30

87 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Macar rakibi David Losonczi'yi 8-7 yenen Cengiz, şampiyonlukta ilk altın madalyasına uzandı. Cengiz, final yolunda Toni Heikki Metsomaeki, Zhan Belenyuk, Jalgasbay Berdimuratov ve Nursultan Tursynov gibi önemli isimleri mağlup etti.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi 8-7 yenerek altın madalya kazandı.

ŞAMPİYON OLDU

Avrupa 2'ncisi ve Dünya 3'üncüsü olan milli güreşçi Ali Cengiz, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kilo finalinde kendisi gibi geçen yıl Belgrad'da dünya 3.'sü olan Macar rakibi David Losonczi ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşmada Ali Cengiz, rakibine 8-7 üstünlük sağlayarak Dünya Şampiyonası'nda ilk altın madalyasına uzandı.

FİNALE GİDEN YOL

İlk turda Finlandiyalı Toni Heikki Metsomaeki'yi (7-3), 2. turda ise Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ukraynalı Zhan Belenyuk'u 3-1 yenen Ali Cengiz çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu turda ise dünya 2.'si Özbek Jalgasbay Berdimuratov'u da 3-3'ten son puan avantajıyla yendi. Yarı finalde Kazakistanlı Nursultan Tursynov'u da durum 4-3 iken kontra oyunla rakibini tuşla yenerek altın madalya için finale yükseldi.

Göğsümüz kabardı! Ali Cengiz dünya şampiyonu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Göğsümüz kabardı! Ali Cengiz dünya şampiyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göğsümüz kabardı! Ali Cengiz dünya şampiyonu - Son Dakika
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