Gökçeada Ultra Trail Büyüyor: 900 Sporcu Katılacak - Son Dakika
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Spor

Gökçeada Ultra Trail Büyüyor: 900 Sporcu Katılacak

Gökçeada Ultra Trail Büyüyor: 900 Sporcu Katılacak
27.05.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
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Gökçeada'da 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Gökçeada Ultra Trail organizasyonu, bu sene 900 sporcunun katılımıyla uluslararası bir kimlik kazanıyor. Parkur Koordinatörü Faruk Kar, katılımın geçen seneye göre yüzde 85 arttığını açıkladı.

Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, ikincisi düzenlenecek olan organizasyonla ilgili, "Hem yerli sporculardan ilgi gördü ve sayı arttı hem de yabancı sporcu katılımı ile uluslararası bir kimliğe büründü" dedi.

Doğa ve tarih tutkunlarına ev sahipliği yapan Gökçeada, 30-31 Mayıs tarihlerinde Gökçeada Ultra Trail'e hazırlanıyor. Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail, her seviyeden koşu tutkununu ağırlayacak.

Türkiye'de güneşin en son battığı nokta olan Gökçeada'da 44K, 33K, 11K ve 5K'lık parkurlardaki yarış, Team Kronoks tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşecek.

"900 sporcu yer alacak"

Gökçeada Ultra Trail'in bu sene ikincisini gerçekleştireceklerini ifade eden Parkur Koordinatörü Faruk Kar, "Salomon ve Intersport ana sponsorluğundaki yarışta bu sene 4 ayrı parkurumuz var. Geçen seneye oranla ise katılımda yüzde 85'lik bir artış meydana geldi. Organizasyonda kayıt işlemini tamamladık. Bu seneki yarışımızda 900 sporcu yer alacak. Bu sene ek olarak 5K'lık da bir parkur ekledik. Yarış büyüdükçe yerel halkın ev esnafın da ilgisi arttı. Gökçeada'ya ek seferler koyarak hem katılımcıların hem de günübirlik adaya gelmek isteyenlerin mağdur olmaması adına bir düzenleme yapıldı. Adada yer alan oteller ise yaz döneminde olmamıza rağmen kış tarifesinden katılımcılara destekte bulunacak. Ayrıca bu sene özelinde yabancı sporcularımız da olacak yarışta. Bu sayede Gökçeada Ultra Trail, ikinci senesinde hem yerli sporculardan ilgi gördü ve sayı arttı hem de yabancı sporcu katılımı ile uluslararası bir kimliğe büründü" dedi.

"Her seviyeye uygun parkurlarımız mevcut"

Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, yeni eklenen 5K'lık parkura ilginin yüksek olduğunu ifade etti. Kar, "Yarış genelinde her seviyeye uygun parkurlarımız mevcut. 5'K'lık yeni parkurumuza da ilgi gerçekten yüksek. Koşu sporuna yeni başlayanların kendilerini denemeleri adına gayet önem verdiğimiz bir parkur 5K. Aynı zamanda sporcuların hem kendilerini geliştirebileceği de bir parkurdan bahsediyoruz. Bunun yanında da 5K'da Gökçeada'da ikamet eden ve Gökçeadalı sporculara da tamamen ücretsiz kayıt imkanı sunduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gökçeada Ultra Trail Büyüyor: 900 Sporcu Katılacak - Son Dakika

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