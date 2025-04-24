Gökhan Değirmenci: Kocaelispor'da Futbol Kariyerimi Sonlandırmak İstiyorum - Son Dakika
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Spor

Gökhan Değirmenci: Kocaelispor'da Futbol Kariyerimi Sonlandırmak İstiyorum

Kocaelispor kaptanı Gökhan Değirmenci, kariyerini burada sonlandırmayı hedefliyor.

24.04.2025 20:29
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- Gökhan Değirmenci: "İnşallah futbol kariyerimi Kocaelispor'da sonlandırırım"

KOCAELİ - Kocaelispor Kaptanı Gökhan Değirmenci, "Kocaelispor bana çok şey kattı. En önemlisi 2 şampiyonluk kattı. Kocaelispor'un yeri bende apayrı oldu. İnşallah futbol kariyerimi burada sonlandırırım. Futbol kariyer hedefimi 40 olarak koydum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, pazar günü Boluspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Antrenman öncesinde Kocaelispor'un kaptanı Gökhan Değirmenci basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını cevapladı. Gökhan Değirmenci, "Sezon başından beri itibaren şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımdık. Sezonun başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Sezona da iyi başladık. 6. ya da 7. haftada, yanlış hatırlamıyorsam, liderliği aldık. Ondan sonra da sadece bir hafta averajla galiba liderliği verip, ondan sonra bugünlere kadar geldik. Tabii ki ara ara duraksamalar oldu, beraberlikler oldu. Ama ondan önce yaptığımız avantajı hep koruyarak bugünlere kadar geldik. Ligin bitmesine 4 maç kala şampiyonluğumuzu garanti edip, sezon başına konulan hedef doğrultusunda hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için hepimiz çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Bandırma maçı şampiyonluğumuzu öteledi"

En çok sevindiği ilgili bir soruya cevap veren Gökhan, "Sakarya deplasmanında galip geldiğimiz maçtı. Uzun bir süredir orada yenemiyorduk. Bu sene bu takım zaman uzun süre başarılamayan şeyleri de başardı. Sakarya'yı deplasmanda yendik, Bolu'yu uzun zamandır orada yenemiyorduk, onu kazandık. En çok sevindiğim maçlardan biri özellikle Sakarya deplasmandaki maç ve Bolu maçı da bence çok kritik bir maçtı. Maç öncesinde hocamız istifa etmişti çok kaoslu bir ortamda oraya gitmiştik. Son dakikalarda da olsa maçı bir şekilde çevirdik. O çok kritik bir 3 puandı bence. Eşiklerden birisiydi. Benim adıma da bu sene en iyi gösterdiğim performans Ümraniye maçı olabilir, son dakikalarında üst üste gelmesi, 3-4 tane pozisyonun o maçı olabilir. Dediğimiz gibi aslında her maçın önemi ve hikayesi farklıydı. Hepsini totale vurduğumuzda mutluluk sonla bitti. Üzüldüğüm maç Bandırma maçı. Kesinlikle 2-0'dan 2-2 hiç beklemediğimiz bir şekilde gerçekleşti. Çok da iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Ama ondan sonrasında da takım arkadaşlarımızla içeride konuştuğumuzda, senede böyle oynayarak bir maç, iki maç kaybedebilirsin. Ama biz böyle oynamaya devam edersek hedefe ulaşırız. Aslında o maç bizim şampiyonluğumuzu bir hafta öteledi gibi bir şey oldu. Onun için çok üzülmüştük. Dediğimiz gibi bir hafta öteledi ama sonu güzel oldu" şeklinde konuştu.

"Futbol kariyer hedefimi 40 olarak koydum"

Kocaelispor'un kendisine çok şey kattığını söyleyen Gökhan, "En önemlisi 2 şampiyonluk kattı. Kariyerimde birçok play-off oynamıştım bu ligde. Maalesef hiç şampiyonluğum yoktu. Kocaelispor'un yeri bende apayrı oldu. Süper Lig tabii ki bir üst seviye. Orada daha önce bulundum. 8 sene süper Lig'de farklı takımlarda oynadım. Çalışarak, tecrübemizle birlikte Kocaelispor'da eski mazisiyle hazır, bizler de hazırız. Bu sezon başında sözleşme imzalamıştık. Sözleşmem bitmişti. 1-1 yapmıştık ve opsiyonu ben tamamen kulübümüze bırakmıştım. Dedik ki sezon sonu siz mutlu olursanız devam ederiz, olmazsanız bırakırız. Benim bir sözüm olmasına gerek yok burada dedim. Onlar da memnun kaldılar ki opsiyonu uzattılar. Evimdeki duvarda oynadığım takımların bütün formaları asılı. En son Kocaelispor formasını asmıştım ve duvar bitti demiştim. Hakikaten de bitti. İnşallah futbol kariyerimi burada sonlandırırım. Burada gayet çok mutluyum. Burayı çok seviyorum. Bence iyi de bir bağ oluşturduk hem şehirle hem taraftarımıza. Futbol kariyer hedefimi 40 olarak koydum" ifadelerini kullandı.

"Biz bugüne kadar bu oyuncu grubu olarak hep her zaman kendimize yakışanı yaptık"

Boluspor ile oynanacak maç ile ilgili konuşan Gökhan, "Kocaelispor camiasına, armasına yakışır bir şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz bugüne kadar bu oyuncu grubu olarak hep her zaman kendimize yakışanı yaptık. Her zaman kötü gittiği zaman da yakışanı yaptık. İyi giderken de yakışanı yaptık. Bundan sonraki süreçte de kendimize yakışanı yapıp ligin kaderiyle oynamadan kendi performansımızı sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

Konuşmalardan sonra antrenman gerçekleşirken, idmanı 23 Nisan dolayısıyla bir çocuk yönetti.

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Kaynak: İHA

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