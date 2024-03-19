Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi - Son Dakika
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Spor

Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi

Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı\'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

19.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:21
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Türk futbolunun unutulmaz futbolcusu Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

U21 MİLLİ TAKIMIN'IN BAŞINA GEÇTİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbol kariyerini ise Rizespor'da noktalayan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu. Sports Digitale'nin haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

8 KUPA KAZANDI

Kariyerinde 8 kupa bulunan Gökhan Gönül, Milli Takım formasını 66 maçta terletti ve bir gol atıp, 8 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Gökhan Gönül, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi - Son Dakika

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